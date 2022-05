L’idéologie doit être le socle sur lequel est bâtie toute formation politique. C’est d’ailleurs le cas dans les grandes démocraties que nous prenons pour référence. Malheureusement, en République de Guinée, parmi la pléthore de Partis Politiques existants, très peu sont construits autour des valeurs. Les hommes et femmes qui les constituent sont réunis dans la plupart des cas pour la défense de leurs intérêts, d’une ethnie, d’un clan ou d’une communauté. Cette réalité n’est pas imputable qu’aux partis politiques, la société y contribue beaucoup.

Sur la scène politique guinéenne, il est connu de tous les observateurs que le Parti de l’Espoir pour le Développement National (PE.D.N) est l’unique Parti dont l’essentiel de la communication lors de ses Assemblées Générales, meeting et interview tourne autour de son ambitieux programme de société et de la vulgarisation de son idéologie, le Centrisme.

A sa création en 2009 et après être parvenu à la conclusion que les 2 blocs idéologiques dominants ont échoué, le Parti que préside SEM Lansana KOUYATÉ a opté pour le Centrisme, le centrisme idéologique. Le centrisme est une doctrine au même titre que le Socialisme et le Libéralisme. Il ne s’agit aucunement d’une position ambivalente située entre Pouvoir et Opposition ou d’un quelconque positionnement entre coalitions politiques encore moins d’une neutralité entre 2 tendances politiques opportunistes. Par contre, il signifie économiquement que nous sommes favorables à ‘’autant d’État que nécessaire et autant de marché que possible’’. En termes plus clairs, nous croyons à la liberté individuelle de chaque citoyen d’entreprendre, de s’épanouir matériellement et moralement et au rôle de l’État à assurer l’équilibre social de la Nation par une meilleure redistribution des richesses.

Nous avons dès au départ adhéré à l’idéologie centriste et avons au terme de riches et longues réflexions, conclu qu’il n’existe à ce jour, ni Gauche, ni Droite. Ces 2 blocs idéologiques ont en réalité disparu au profit du centrisme. SEM Lansana KOUYATÉ n’a d’ailleurs pas manqué de le confier à un média guinéen en 2015. Je cite : « En matière de doctrine politique, le PE.D.N est irréversiblement au Centre parce que le monde tel que nous le vivons aujourd’hui c’est le centre qui l’emporte. Il n’y a plus de droite à proprement parler, ils prennent les idées du centre. Il n’y a plus de gauche à proprement parler, ils prennent les idées du centre. Donc la vérité se trouve au centre. C’est-à-dire autant d’État que nécessaire et autant de marché que possible. C’est la combinaison des deux (02) qui fait qu’aujourd’hui, le Vietnam un pays communiste est devenu un pays à un taux de croissance à deux (02) chiffres. » Fin de citation.

Je suis étonné comme un fondeur de cloches et désolé quand j’entends des cadres affirmer sur des plateaux de radio/télévision que le centrisme n’est pas reconnu par la constitution guinéenne.

Je tombe des nues quand j’écoute des journalistes faire croire que le centrisme revient à dire que l’on n’est, ni de l’opposition ni de la mouvance présidentielle ou dans le contexte guinéen, être centriste signifie que l’on comprend à la fois le pouvoir et l’opposition ou encore c’est vouloir plaire à tout le monde comme je l’ai tout récemment écouté dans une émission politique de grande écoute.

Quelle inculture !

Y a-t-il une définition guinéenne du Socialisme et du Libéralisme ? Devrait-il y en avoir pour le Centrisme ? En vous posant ces questions et en y apportant des réponses justes, vous vous rendrez compte que vous vous fourvoyez.

Nous ne sommes pas ce que vous croyez, nous sommes centristes et membres de l’Internationale Démocrate Centriste (IDC-CDI) depuis 2018 en compagnie d’anciens Partis libéraux et socialistes RHDP (Côte d’Ivoire), LR (France), UCD (Allemagne), URD (Mali), … L’adhésion de ces anciens Partis membres des deux (02) blocs extrêmes à l’IDC-CDI prouve à suffisance que le Centre est, dans la configuration actuelle du monde, la voie du salut pour tout pays voulant suivre la marche actuelle du monde.

Youssouf KABA

Membre de la Cellule de Communication du PE.D.N