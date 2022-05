L’ancien premier ministre Ibrahima Kassory Fofana et ses collègues Oyé Guilavogui et Mohamed Diané vont continuer à attendre leur procès à la maison centrale de Conakry. Une demande de mise en liberté provisoire introduite par leurs avocats à la CRIEF a été rejetée par le juge de la chambre de contrôle d’instruction de cette institution ce mardi 31 mai 2022. Une décision que Me Sidiki Bérété qualifie de ‘’honteuse et de mépris pour la dignité humaine’’.

«Malheureusement la CRIEF vient encore d’échouer dans la transition. Ils ont infirmé toutes nos ordonnances pour blanchir le mandat du procureur très spécial Aly Touré. Vous l’avez suivi hier à la télévision nationale dire le contradictoire sans éléments de preuves, se mettre à la recherche des preuves après avoir humilié des citoyens. La chambre de contrôle vient d’infirmer les ordonnances de placement de nos clients sous contrôle judiciaire pour ordonner leur maintien en détention et le juge cette fois-ci a décerné le mandat à la chambre de contrôle pour pouvoir valider l’illégalité du procureur spécial qui est là pour une transition, qui a confié sa carrière à une transition», a exprimé l’avocat, visiblement en colère.

«Je suis désolé, c’est une honte pour l’État de droit, la jeunesse de la magistrature ne peut pas nous donner de la confiance pour que le guinéen soit en sécurité juridique», a-t-il ajouté.

Me Bérété a aussi exprimé son regret sur le fait que malgré l’appel à pied des avocats, les prévenus soient obligés de continuer à croupir à la maison centrale de Conakry.

«Cela veut dire que nos clients seront maintenus en détention arbitraire et la justice va continuer à souffrir de sa justice, mais la lutte continue. Quand même nous sommes déçus parce que ce n’est pas une justice, c’est un simple harcèlement. Malheureusement on vient de subir encore de l’injustice, on vient de subir encore le sale boulot de la transition. Nous nous retrouverons en conseil, c’est possible de formuler une autre demande de mise en liberté de nos clients mais la lutte continue», a lancé Me Bérété.