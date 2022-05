Après Nzérékoré, le gouvernement de la transition séjourne ces jours à Kankan, pour la suite des conseils de ministres délocalisés. Dans cette ville, le ministre de l’éducation nationale et de l’alphabétisation a interpellé les acteurs de l’éducation sur la tenue des examens nationaux.

«A tous ceux qui sont impliqués dans l’organisation des examens nationaux, sachez que vous n’êtes pas en compétition avec quelqu’un. Vous êtes en compétition avec votre propre conscience. Prônez une seule chose, le mérite. Ne dites pas que vous allez tout faire pour avoir plus de nombre d’admis. Ce n’est pas ce que nous recherchons. Nous recherchons le mérite et surtout nous voulons rendre à César ce qui est à César. Nous voulons que la place au sommet du classement soit donnée aux meilleurs et à ceux qui travaillent dure», a laissé entendre le ministre Guillaume Hawing, au cours d’une rencontre à cet effet.

Par la même occasion, le patron du MEPU-A, a lancé un message aux enseignants qui s’associent souvent pour traiter les sujets à la place des élèves : «Nous leur disons que cela est fini. Tous ceux qui seront de près ou de loin associés à ces démesures et mauvaises pratiques, quand nous mettons mains sur eux, ils seront mis à la disposition de la justice. Toutes les dispositions sont prises cette année. La Guinée doit décoller et le mérite est un symbole de la refondation de l’État. Mais aussi les inspecteurs disciplinaires, c’est-à-dire ceux qui font le pré-choix, le choix et jusqu’à la délibération des sujets sont tous internés il y a de cela un mois, ils vont y rester jusque après le bac. Donc nous estimons qu’avec toutes ses mesures la fraude sera conséquemment réduite.»