La porte-parole du CNA s’est exprimée ce jeudi 31 mars 2022, sur le déroulement des assises nationales. Makalé Traoré a expliqué en détail, le chronogramme de ces journées de concertation et de pardon.

Selon dame Makalé Traoré, les cadres méthodologiques des assises nationales ont été élaborés et qui consiste par endroits une première mission. «Les 3 autres missions, c’est de conduire le processus d’organisation des assises, assurer la participation effective de toutes les composantes de la nation et élaborer enfin un rapport assorti de recommandations à la haute attention du président de la transition. Nous avons déjà fini de caler le cadre méthodologique qui peut se décliner comme suit: Nous allons à travers un chronogramme précis, avoir une phase préparatoire qui va consister en appropriation des acquis, des réflexions de comité provisoire de réconciliation nationale. Et aussi nous approprier des différentes réflexions des experts qui ont vraiment travaillé sur ces problématiques qui vont durer deux jours», a-t-elle expliqué.

Poursuivant, la porte-parole du Conseil national des assises (CNA) a annoncé que ces assises débuteront au plus tard le 11 avril prochain.

«Pendant cette phase, nous allons avoir des séminaires d’appropriation. Nous allons mettre en place des organes au niveau des communes, des préfectures et de nos missions diplomatiques. Ces organes vont être composés des représentants des administrations, des partis politiques, de la société civile, des organisations de la jeunesse et des femmes, de la presse, des élus locaux, les confessions religieuses. Chaque comité préfectoral, communal ou des ambassades va être composé de 11 personnalités qui vont constituer la table d’écoute pendant les assises qui vont commencer, selon notre chronogramme le 11 avril prochain », a-t-elle laissé entendre dans l’émission Mirador, chez nos confrères de Fim Fm.

Pour finir, Makalé Traoré a affirmé son engagement à bien mener ces assises dans l’intérêt de la Guinée : «Il va y avoir une écoute des citoyens, devant le comité des groupes qui ont des revendications spécifiques, telles que les associations de victimes, les partis politiques, des ONG de défense des droits de l’homme. Donc ça va être conduit de cette façon-là. Et des organes vont être mises en place. La semaine prochaine, va consister justement à l’identification des membres de ces organes qui vont être nommés par arrêté du premier ministre. Ils vont également être formés pour commencer ces activités. Sachez que notre engagement est total pour que ces assises soient une réussite.»