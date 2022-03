La désignation d’Ibrahima Kassory Fofana pour diriger le conseil exécutif provisoire, amplifie la colère des membres du collectif des »frustrés du RPG ». Joint au téléphone, Ibrahim 4 Doumbouya, coordinateur national de cette structure affirme qu’ils ne compte pas reconnaître les résultats de la convention de ce jeudi 31 mars 2022.

«Nous estimons que c’est un plébiscite de la part de quelques groupuscules qui veulent imposer un homme à notre parti. L’issue de cette convention sera nulle et de non effet. Nous ne sommes partisans de personnes, mais des partisans des règles de l’art, cette convention n’est pas dans les normes.»

Pour Ibrahim 4 Doumbouya, la priorité devrait être de redorer l’image du parti avant toute désignation d’un dauphin: «L’heure n’est pas à la désignation d’un dauphin ou d’un président, il aurait été plus judicieux d’attendre que la CRIEF finisse d’exfiltrer tous ceux qui ont salit l’honneur du parti en se livrant à des actes de corruption, qu’ en réalité si nous avons perdu le pouvoir c’est à cause de leurs agissements, une fois que cela serait fait, on pouvait tenir un congrès avec les quelques personnes qui auront été blanchies .»

Sur ce, le collectif des frustrés ne compte pas se limiter à des déclarations, mais passer à des actions concrètes:

«Nous allons unir toutes les voix discordantes pour pouvoir barrer la route à Kassory et ses acolytes à ne pas accéder au siège du parti. Nous comptons également écrire au ministre de l’Administration du territoire afin de surseoir à toutes les assemblées du RPG jusqu’à nouvel ordre», a lancé Ibrahim 4 Doumbouya.