À l’occasion de la semaine mondiale de l’argent, la direction du Fonds National pour l’Insertion des Jeunes (FONIJ) a organisé une conférence sur l’éducation financière destinée aux jeunes étudiants de l’institut supérieur des Arts Mory Kanté (ISAMK) de Dubréka, mercredi 30 mars 2022.

C’est une suite d’activités qui ont débuté lundi 28 mars, dans le cadre de la dernière semaine du mois célébrée chaque année sur le plan international. Appelée Global Money Week ou semaine mondiale de l’argent, elle est consacrée à des initiatives qui visent à former les jeunes sur la gestion financière et sur l’entrepreneuriat.

Selon Mariama Ciré Baldé, Directrice du Fonds national pour l’insertion des jeunes (FONIJ), c’est une célébration internationale qui consiste à organiser des événements et activités locales et régionales visant à inviter les jeunes à apprendre les notions d’épargne, d’économie, de création des moyens de subsistance, d’argent, d’accès à un emploi décent et de devenir entrepreneurs.

Le thème choisi cette année pour la célébration de la semaine mondiale de l’argent est : «Construisez votre avenir, soyez intelligents avec l’argent». Autour de ce thème, FONIJ est allé à la rencontre des jeunes adolescents cette semaine. L’objectif est de promouvoir l’éducation financière. C’est pourquoi Mariama Ciré Baldé et son équipe ont sillonné certaines universités et écoles de la place, à l’effet d’inviter les adolescents aux pratiques d’épargne et d’entrepreneuriat.

«Et toujours dans le cadre de cette semaine de l’argent, ces apprenants seront avec nous dans les banques, dans les microfinances. Et l’occasion sera pour nous de leur montrer notre musée de monnaie. Ils verront comment l’argent est fabriqué et comment il est acheminé de la banque centrale aux banques primaires jusque dans les foyers», a-t-elle expliqué, avant de préciser que la particularité de cette édition, est le choix pour le fonds d’aller à la rencontre des jeunes de l’intérieur du pays d’où le choix de la commune de Dubréka.

Par ailleurs, la directrice de FONIJ a tenu à remercier la BCRG pour son assistance technique et financière, les autorités administratives et politiques de Dubréka pour leur implication inconditionnelle dans la mise en œuvre de ce projet, les autorités de l’institut supérieur des Art Mory Kanté de Dubréka qui ont accueilli cet événement. Elle a aussi remercié le président de la transition pour ses initiatives en faveur de la jeunesse.

Pour le Secrétaire général au ministère des sports Mohamed Kaba, les activités déroulées durant ces derniers jours ont permis aux adolescents et aux jeunes entrepreneurs de saisir l’importance de penser à leur avenir lors de la prise des décisions financières et les ont incité à se tourner vers l’avenir. «Il est plus important pour les enfants et les jeunes d’être économiquement équipés et autonomes afin de réduire les inégalités et de construire un avenir meilleur», a-t-il ajouté.