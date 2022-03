La Convention nationale extraordinaire du RPG Arc-en-ciel, ex parti au pouvoir, a démarré ce jeudi 31 mars 2022 à Conakry. Près de 368 délégués sont attendus là, pour désigner celui qui succèdera à Alpha Condé.

Cette Convention extraordinaire a été convoquée à l’effet de valider le conseil exécutif provisoire dirigé par l’ancien premier ministre, Dr Ibrahima Kassory Fofana. Ce dernier a été choisi par le président déchu, Pr Alpha Condé à travers une lettre qu’il aurait adressée au parti.

Néanmoins, il faut rappeler que le choix de Kassory Fofana pour devenir le candidat du parti aux futures échéances électorales n’a pas fait l’unanimité au sein du parti. Amadou Damaro Camara avait dit dans une interview accordée à nos confrères d’Africaguinée, qu’il ne participera pas à la convention de ce jeudi 31 mars, car il n’a pas été associé.

«Je leur ai dit que si on doit faire une sauce au RPG, je dois participer au choix des condiments pour la sauce de cette cuisine. Mais on ne peut pas faire un plat, mettre la sauce là-dessus et me le servir. Je ne mangerais pas ça. En politique, tout ce qui se fait après toi, c’est contre toi», avait déclaré l’ancien président de l’Assemblée nationale.

Pour Saloum Cissé, Secrétaire général du parti, aujourd’hui est un jour de renouveau, car le coup d’État du 5 septembre a interrompu le mandat de leur champion, mais il (le coup d’État) n’a pas déstabilisé son parti.

«La Direction a pu insuffler de nouvelles orientations à notre programmation pour faire face aux nouveaux défis qui l’attendent ; celui de reprendre le pouvoir par les urnes.»

Il ajoute que le RPG-AEC est une force tranquille qui s’est inscrite dans le paysage politique guinéen par le ‘’travail laborieux et magnifique’’. Ce qui lui a valu une considération à sa juste valeur en restant le plus grand parti de la Guinée.

«La convention à laquelle vous assistez, est une convention du renouveau. Ses décisions consolideront les bases de notre parti. Comme l’ANC de l’Afrique du Sud, le RPG relèvera tous les défis des années à venir. Ses décisions consolideront les bases de notre parti », a dit Saloum Cissé.

Habituellement, les conventions du parti se déroulaient au siège du parti, mais cette fois-ci elle a été délocalisée dans un complexe hôtelier de la capitale guinéenne. La contestation par une partie de jeunes et des ténors du parti, serait une cause, en vue d’éviter des accrochages.