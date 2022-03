La convention extraordinaire du Rpg Arc-en-ciel se tient en ce moment même à l’hôtel Primus de Kaloum (Conakry). Présent pour la circonstance, Kiridi Bangoura s’est prononcé sur l’absence de certaines grosses figures du parti, notamment Mohamed Diané, l’ancien ministre de la défense et Amadou Damaro Camara, ancien président de l’Assemblée nationale.*

«Je ne crois pas que le ministre Diané soit parmi les gens qui ne soient pas d’accord. Mais la vérité, c’est qu’on est dans un grand parti avec des fortes personnalités et des opinions qui parfois, font synthèse et peuvent aussi s’opposer. Sachez que nous sommes entre frères et sœurs, entre amis, entre Guinéens capables sous le sceau de nos idéaux de rassemblement, de transcender ces difficultés et ces différences d’opinions. C’est un débat d’opinion au sein du parti et je crois que le président du conseil provisoire aura comme première mission, de s’atteler à ramener tout le monde sur la même table. Je ne sais pas s’ils (frondeurs) vont venir ou pas (…) », a lancé l’ex Secrétaire général du gouvernement.

Cependant, Kiridi Bangoura soutient que dans un congrès, on ne peut pas déterminer qui serait absent et une absence ne peut pas signifier une opposition au choix qui sera fait. «On ne peut pas prédire la présence ou l’absence des uns et des autres. Ce que je peux vous dire, c’est que même certains qui ne seront pas là, ne sont pas opposés forcément. Ils ont peut-être des occupations, mais il y a aussi des gens qui ne viennent pas parce qu’ils ne sont pas d’accord sur la résolution principale présentée par le bureau.»