La décision de la suspension des facturations vers les centres d’appels, a été annoncée en conseil des ministres jeudi dernier. Et elle entre en vigueur mardi, 01 février 2022.

La décision aura un impact positif sur la vie des consommateurs, d’après M’Bany Sidibé, président de l’Union pour la défense des consommateurs de Guinée. Il ajoute que la structure qu’il dirige a accueilli la nouvelle avec joie et satisfaction.

« C’est une bonne nouvelle parce qu’à partir du 1er février, on ne va plus appeler les services clientèles. Les services clientèles vont être gratuits.» Le président de l’Union pour la défense des consommateurs affirme qu’en plus de cette décision, le gouvernement devrait faire face à la modernisation de la facturation et tenir compte du cas de l’Internet également.

« Vous savez que chez nous, la facturation sur l’internet est très opaque (…) », a-t-il rappelé.

M’Bany Sidibé dit vouloir se battre auprès des autorités, pour voir si au sortir de la transition, les consommateurs guinéens seront traités au même titre que ceux du monde entier : « Parce que la façon dont l’internet est facturée dans la sous-région, ce n’est pas de la même manière chez nous. Quand vous payez un forfait internet quelques heures seulement, on vous dit que c’est fini. Vous n’avez de moyen pour vérifier votre consommation. Alors que dans certains pays vous payez des forfaits illimités avec beaucoup d’avantage. Les mêmes sociétés sont dans ces pays-là, pourquoi elles ne font pas la même chose en Guinée ? ».

Le président de l’Union pour la défense des consommateurs de Guinée, a dit avoir regretté d’avoir plusieurs fois interpellé l’ARPT sur le sujet, mais sans succès.

D’ailleurs, précise M’Bany Sidibé : « L’ARPT ne couvre même pas l’intérieur du pays. »