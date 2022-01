Des leaders politiques membres de la coalition 2AD et autres, se sont réunis ce lundi 31 janvier 2022, au siège du Parti de l’Unité et du Progrès (PUP). Ils ont annoncé la création de leur plateforme dénommée Union des partis politiques pour l’alternance apaisée (UPP).

C’est à l’issue d’un entretien qui a duré près de 3 heures, que Dr Sékou Koureissy du parti ARENA, Elhadj Fodé BANGOURA du parti PUP, Jean Marc TELLIANO du RDIG, et autres, se sont entendus, sur la mise en place de cette autre plateforme politique.

L’annonce a été faite aux médias présents, par le coordonnateur de ladite plateforme, Elhadj Fodé BANGOURA.

Dans sa prise de parole, le président de l’UPP, Dr Sékou Koureissy CONDÉ, a d’abord fait savoir que la coordination de la plateforme est tournante. Après deux mois, Elhadj Fodé BANGOURA se fera remplacer par Jean Marc TELLIANO qui, pour l’heure, est le coordinateur délégué.

Le président de ARENA, a félicité la classe politique guinéenne dans son ensemble pour dit-il «l’esprit de clarification.» Selon lui, si cette classe politique a la chance d’avoir aujourd’hui sur les 180 et quelques partis politiques, 5 plateformes, « c’est qu’il y a un esprit de regroupement et une capacité à faciliter le travail.»

Cette plateforme a pour vocation, selon Dr Sékou KoureissyCondé, de chercher par tous les moyens, et de passer par les voix et moyens, qui rapprochent les éléments de la classe politique pour en faire une force politique.

«Nous en appelons au rassemblement. Les partis politiques, les plateformes et les coalitions ont vocation en période de transition, à soutenir et accompagner la transition par des propositions et des initiatives salvatrices», a-t-il martelé.

Cette plateforme qui vient à peine d’être créée, a déjà rédigé un courrier qui sera adressé au colonel Mamadi DOUMBOUYA. Le contenu de ce courrier, fait savoir Dr Sékou Koureissy CONDÉ « porte sur la demande d’élargissement du nombre des conseillers, qui ira de 81 à 114. Nous avons constaté fondamentalement que l’ensemble des composantes de la société civile ont 70% dans le CNT et l’ensemble de la classe politique 18% avec les forces de défense et de sécurité. Ceci créé un déséquilibre dans l’approche de questions, dans l’examen des questions et dans l’atmosphère qui doit prévaloir au travail de fond sur les fondamentaux d’une transition.»

À l’occasion de cette plénière, les membres de l’UPP ont aussi adressé une lettre à toutes les autres plateformes politiques, pour la création d’un forum politique de l’entente. Ce forum, indique Koureissy CONDÉ :« va réunir l’ensemble des partis politiques, de coalitions et plateformes, autour des questions essentielles liées au bon déroulement de la transition.»