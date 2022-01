S’adressant à la jeunesse de la commune de Matoto ce lundi 31 janvier 2022, le nouveau président du Conseil national de la Transition (CNT) tente de rassurer sur sa neutralité à la tête de cette institution.

«Ma neutralité politique sera non négligeable. Mon impartialité dans la conduite des affaires publiques avec les prérogatives de ma fonction sont infaillibles et la réussite de la transition dépend de la prise de conscience. C’est pourquoi, je dis haut et fort, je n’ai pas besoin de soutien, mais la confiance », a déclaré le Dr Dansa Kourouma avant de témoigner de son attachement particulier à la commune de Matoto où il a résidé durant son cursus universitaire.

De son côté, Mamadou Toss Camara, n’a pas caché ses sentiments de satisfaction suite à cette visite surprise de l’homme qu’il qualifie de loyal et sincère: « Nous sommes très contents aujourd’hui de recevoir dans nos murs le président du CNT, qui a été toujours l’homme de terrain pendant toutes les crises qu’a connues notre pays à un moment donné».

Dans les jours à venir, Dr Dansa Kourouma est attendu dans les autres communes de la capitale.