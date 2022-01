Une correspondance en date du 24 janvier dernier a été adressée à Me Alfred Matos, le félicitant d’avoir été élu à la tête de l’Union pour le Progrès de la Guinée (UPG). Elle serait signée par le ministre de l’Administration du Territoire et de la Décentralisation.

Mory Condé, au micro de nos confrères de la radio Fim, a démenti l’envoi dudit courrier. Dans la même lancée, le ministre a martelé que le courrier numéro 0059 était adressé à la coalition politique du FNDC-politique, le courrier 0052 a été adressé par le MATD à l’autre coalition.

« On a été surpris de voir un courrier qui est faux et archi faux (…) », a exprimé Mory Condé. Il a menacé par la même occasion sur ces termes : « ll y a des manœuvres derrière, les personnes qui sont à l’origine de ces manœuvres, on tirera toutes les conséquences et ils répondront de leur forfaiture.»