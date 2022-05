Oyé Guilavogui et Mohamed Diané attendaient la délibération de la chambre de contrôle de l’instruction ce lundi 30 mai 2022, mais, le décès d’un magistrat à Nzérékoré a bouleversé le rendez-vous tant attendu.

Il s’agit du juge Norbert qui exerçait au tribunal de première instance de Nzérékoré. En sa mémoire, les audiences dans les Cours et tribunaux du pays ont été toutes suspendues. Par conséquent, les anciens ministres Dr Mohamed Diané et Oyé Guilavogui respectivement ministre de la Défense nationale et ministre de l’environnement doivent patienter de 24 heures de plus à la maison centrale de Coronthie. Le délibéré a été ajourné et se tiendra désormais ce mardi 31 mai 2022 à 15 heures.

Les audiences de demain statueront sur l’appel interjeté par le procureur spécial Aly Touré contre leur mise en liberté sous caution. Le délibéré dans le dossier Kassory est également attendu à la même heure.

Le procureur que certains avocats appellent de ‘’très spécial’’ attaque devant la chambre de contrôle de l’instruction, la décision rendue par la chambre de l’instruction de la CRIEF en date du 19 mai 2022. Une décision qui accordait la liberté à ces trois anciens ministres la liberté moyennant le paiement d’une caution.