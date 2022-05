La convocation du président de l’Ufdg par la CRIEF est vue par Saikou Yaya Barry, comme un acharnement contre ce leader politique. A en croire le secrétaire exécutif de l’Ufr, l’acte vise Cellou Dalein Diallo à cause de son audience en politique.

«C’est un acharnement…Nous avons tellement de dossier de 2010 à 2020, je me demande comment on peut arriver jusqu’en 2001. Alors qu’après lui, il y a Lansana Kouyaté comme premier ministre qui est venu. Mais malheureusement on ne parle pas de projet coton, de transfert de l’argent des Guinéens de Genève. Cela ressemble à quelque chose, à la rumeur qui courrait sur leur intention d’éliminer vaille que vaille les leaders politiques les plus importants dans l’échiquier politique de la Guinée», a dénonccé Saikou Yaya Barry.

Faut-il s’inquiéter aussi pour Sidya Touré ?

A la question de savoir si le leader l’UFR n’est pas aussi inquiet par rapport à sa gestion lors de son passage à la primature en 1996, Saikou Yaya Barry a répondu en rappelant que des ‘’gens malintentionnés’’ ont voulu salir l’honneur de Sidya Touré : «En fait, nous ne pouvons pas être inquiets. Sidya, pratiquement, c’est quelqu’un qui est venu et qui n’a même pas touché son salaire dans ce pays. Deuxièmement, qui a investi dans ce pays avant d’être premier ministre. Il y en a qui sont allés jusqu’à rencontrer les villageois dans sa plantations pour demander s’il n’a pas récupérer des terres des gens (…)»