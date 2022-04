Les États Unis d’Amérique ont publié un rapport accablant sur les violations des droits humains. Dans ce rapport, ils ont fait état de l’impunité des acteurs d’État cités dans les crimes de sang durant de l’an 2009 à nos jours.

Dans la section 1 dudit rapport intitulé: « Respect de l’intégrité de la personne », les États-Unis ont mentionné «la privation par l’arbitraire de la vie et d’autres enfants ».

A ce niveau, ils indiquent clairement qu’il y a eu de nombreux rapports selon lesquels le gouvernement ou ses agents ont «commis des meurtres arbitraires ou illégaux.» Ils expliquent que les officiers chargés d’enquête sur les meurtres de la sécurité, incluent les services de sécurité civils et militaires, les tribunaux civils et militaires et les inspecteurs généraux au sein du Ministère de la sécurité et de la protection civile.

Pour le putsch du 5 septembre 2020, ils mentionnent que les combats au cours du coup d’État, ont été limités au quartier de Conakry Kaloum, avec la presse rapportant «huit à 20 membres de l’armée tués.»

Selon Amnesty International, dans les mois qui ont abouti à l’élection présidentielle de 2020, entre octobre 2019 et juillet 2020, les forces de sécurité ont tué au moins 50 personnes et blessé plus de 200 personnes. Les sources d’opposition ont affirmé que les forces de sécurité ont tué 99 personnes entre octobre et décembre 2020 pendant et après l’élection présidentielle. Le gouvernement n’a pas confirmé le nombre de personnes tuées au cours de cette période.