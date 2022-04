La 6e édition du concours Coran challenge, organisé par le groupe de Médias Guinée Buzz a connu son épilogue ce vendredi 29 avril 2022, à Conakry. Les lauréats de cette édition se sont partagé la somme de dix millions de francs guinéens et ont bénéficié de plusieurs cadeaux.

Plus de 200 candidat-e-s venu-e-s de la capitale guinéenne et des préfectures de Dubréka et Coyah étaient en compétition au tour de la lecture du sain Coran lancée au début du mois de Ramadan. Mais 20 ont été présélectionné-e-s et seulement dix candidat-e-s sont arrivé-e-s en finale dont trois lauréat-e-s.

Mamadou Oury Diallo, un jeune albinos venu de Dubréka a remporté la première place de cette 6e édition. Il gagne 5 millions de francs guinéens et plusieurs autres cadeaux offerts par les partenaires de Guinée Buzz TV. La deuxième place a été occupée par une fille du nom de Aminata Dramé. Elle gagne 3 millions de francs guinéens et plusieurs autres cadeaux. Le troisième lauréat, Diallo Mamadou Djouldé a gagné quant à lui, 2 millions de francs guinéens avec d’autres cadeaux.

« Cette compétition vise à créer l’émulation entre les jeunes filles et garçons dans la lecture et la mémorisation du saint coran, surtout la promotion de l’islam dans notre pays. Le thème de cette année est : « Coran vecteur de paix et de réconciliation ». Le choix de ce thème n’est pas fortuit. Comme vous le savez, la Guinée a connu ces dernières années des troubles socio-politiques qui ont fragilisé le tissu social et le Coran joue un rôle important dans la paix et la réconciliation entre frères et sœurs musulmans ou entre les citoyens d’une communauté ou d’un pays. D’où le choix de ce thème », a expliqué Aboubacar Barry responsable de programmes à Guinée Buzz TV.

Le responsable de programmes a tenu à remercier aussi ses nombreux partenaires qui ont bien voulu l’accompagner tout au long de cette aventure. Il s’agit entre autres de Guiter SA, la Banque islamique de Guinée, la Fédération de l’association guinéenne des hauts de France FAG-HDF, PONG Wafrica Guinée, école KPAAF, Senditoo, les jus Salam, EmAF, ASB PUB, Harmattan Guinée, Agence Baantou, FODAC NoosCOM, ASCOT et certains médias de la place.

Le groupe a également adressé ses chaleureux remerciements aux jurys, aux sages et imams de la mosquée Nongo Taady, aux responsables du secrétariat des affaires religieuses de Guinée, qui accueillent et appuient chaque année ce concours qui promeut l’islam en Guinée.

Invité a cette cérémonie par l’initiateur de cet événement, Ibrahima Sorel Keita, membre du Conseil National de la Transition (CNT) et membre du Conseil National des Assises (CNA) n’a pas manqué d’exprimer sa satisfaction à assister à ces genres d’initiative dans le pays. « […] Je suis particulièrement très heureux d’être là. D’abord, je suis venu à titre amical, mais je suis là aussi en tant que musulman. Je suis là aussi en tant que membre de CNT et du CNA parce que je pense que c’est très important que notre pays s’engage sur le chemin du pardon et de la réconciliation. On ne peut pas bâtir une nation prospère et dynamique si les enfants de ce pays ne se pardonnent pas et ne s’engagent pas vers l’unité et la réconciliation nationale. Je suis particulièrement heureux que le thème de Coran Challenge soit axé sur la nécessité de cette réconciliation nationale. »