Dans un arrêté rendu public tard ce mardi 29 mars 2022, le gouvernement guinéen a annoncé l’interdiction de l’importation de poussins d’un jour.

Dans cet arrêté signé des ministres de l’Agriculture et de l’Elevage, du budget et du commerce, il est annoncé que l’importation des poussins d’un jour est interdite en République de Guinée, cette interdiction s’inscrit dans le cadre de la riposte contre la grippe aviaire qui a été notifiée dans certains pays voisins.

Dans le second article de cet arrêté, il est précisé que toutes les autres importations des produits et matériels avicoles en provenance des pays non touchés par la grippe aviaire doivent faire l’objet d’une autorisation d’importation de la Direction Nationale des Services Vétérinaires.