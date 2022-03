L’activité de signature a eu lieu à l’hôtel Palm Camayenne, ce mercredi 30 mars 2022. Il s’agit d’un accord de partenariat avec la fédération guinéenne de Basketball (FGB).

Avant que la Fédération guinéenne de basketball ne bénéficie de cette confiance de Guinée Games, une compétition dénommée 3×3 avait été organisée par la société. C’est de là qu’est partie cette ambition de faire des choses avec eux (responsables de la FGB).

«Nous avons vu que la fédération est bien organisée et nous sommes parti sur un deuxième projet qui est l’Afro basket qui a été organisé l’année dernière à Kigali. Nous avons été satisfaits de la collaboration et nous nous sommes dit pourquoi ne pas élargir ça pour faire quelque chose de plus grand et pérenne. C’est ce qui découle aujourd’hui sur cette signature avec la fédération qui va s’étendre certainement sur d’autres choses aussi», a expliqué Habibatou Bah, directrice de communication et marketing de Guinée Games.

Elle précise que le but est d’apporter une aide que cette discipline n’a pas, « vous le savez, en Guinée, les gens sont beaucoup sont beaucoup plus concentrés sur le football, pourtant il y a d’autres disciplines comme le basketball qui aussi intéressant et qui peut apporter des trophées mais aussi un certains épanouissement à la jeunesse guinéenne.»

Le directeur du développement de Guinée Games a rappelé qu’il y a deux projets qui sont en cours et dans l’avenir, directement inscrits avec les populations en lien avec le gouvernorat notamment des choses qu’ils mettront en place de manière intelligente pour ainsi doter la population de structures pérennes.

«Donc, on va avoir cet axe de travail qui va consister à continuer à accompagner des fédérations, des structures existantes. Tout ce qu’on peut dire, c’est de s’associer et de regarder quand ça fonctionne bien. Et quand on a des structures comme la fédération guinéenne de Basketball qui est très bien structurée et qui a réussi de belles performances en 2021– 2022, il faut noter aussi les résultats récents du SLAC. Tout est lié. Quand on voit de bons résultats comme ça, on se doit comme entreprise citoyenne d’accompagner ces fédérations là pour pousser encore parce que les résultats vont aller évidemment avec les moyens. C’est vraiment s’inscrire dans une démarche d’entreprise citoyenne d’accompagnement sport au service de la population», a dit Xénophane Canteaut.

Cet accompagnement permettra aux jeunes guinéens de jouer au basketball dans des conditions acceptables, d’après Sakoba Kéita, président de la fédération guinéenne de basketball. Il s’est réjoui de la signature de ce contrat.

«Je pense que c’est un modèle à copier, et c’est important que plusieurs autres sociétés guinéennes se lancent sur le même chemin. Cela permettra à notre pays d’évoluer, surtout de rattraper les autres qui sont déjà très loin. Guinée Games est tout le temps avec nous. Il y a un an et demi que nous collaborons avec Guinée Games. Je pense que c’est une très bonne collaboration, c’est même un modèle. Il y a onze compétitions prévues au niveau international et le championnat national. Une compétition de deux semaines ne coûte pas moins de 50 mille dollars. On les remercie pour l’accompagnement qui s’étendra sur plusieurs volets. Nous avons le championnat national et les compétitions internationales. Au niveau du championnat national, il y a le volet formation qui est très important. Il y a aussi le volet animation pour les jeunes. Ils vont nous accompagner grâce à ce financement à la fois sur les compétitions, la formation et tout ce qui est lié à l’animation. Les infrastructures, ils l’ont fait. Ils ont rénové le palais des sports à leurs frais. Ils nous accompagnent en plus dans la rénovation des infrastructures », a martelé Sakoba.

C’est une aide financière, et le partenariat ne se limitera pas juste à faire un chèque, mais elle s’allongera sur le volet infrastructurel, la formation… Le contrat est sur une durée d’une année, renouvelable en fonction des résultats qui seront présentés, à en croire les termes de Habibatou Bah.