Suite à la prise du pouvoir par l’armée le 5 septembre, le CNRD a annoncé sa volonté d’apporter un changement nouveau aux Guinéens via des réformes de l’Administration publique. Mais seulement 46 Guinéens ont confiance au gouvernement de Mohamed Béavogui.

C’est dans le souci d’aider les autorités à réussir sa mission que l’Institut guinéen d’études et sondage (IGES) a mené une enquête du 19 au 30 décembre 2021 pour recueillir les attentes et les préoccupations des citoyens dans la conduite de la transition en cours.

Selon le contenu des résultats révélés par l’enquête de IGES, 46% de Guinéens sont confiants du gouvernement et de ses actions posées, 38% sont moyennement confiants et rassurés tandis que 9% sont sceptiques. Et 7% ne sont pas prononcés.

« Que vous inspire le Président de la transition, Chef de l’Etat, le Colonel Mamadi Doumbouya ? » C’est la seconde question que l’IGES a posé aux Guinéens. Si seulement 46% se disent confiants et rassurés du gouvernement Mohamed Béavogui, 70% affirment faire confiance au président de la Transition, le colonel Mamadi Doumbouya, alors que 22% disent avoir des doutes sur lui, et 8% ressentent même de la peur.

« La méthode est basée sur une répartition connue de la population suivant un certain nombre de critères puis calculer le nombre d’individus de l’échantillon pour chaque critère, proportionnellement à la composition de la population mère. Dans l’étude, trois critères ont été retenus pour la sélection de l’échantillon : la région, le sexe et la tranche d’âge. Sur cette base, nous avons appelé 1 100 personnes (enquête par téléphone) tout en respectant fidèlement les prescriptions méthodologiques et scientifiques du sondage par quota », a expliqué l’IGES dans son rapport, avant de préciser que 1 005 personnes ont répondu aux questions des enquêteurs.