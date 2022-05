Visiblement remonté contre la junte à propos de la convocation du président de l’UFDG, par la CRIEF, Cellou Baldé a lancé un défi à Mamadi Doumbouya et son équipe, au cours de l’assemblée générale du parti, samedi 28 mai 2022. Il a fait croire aux militants que l’acte judiciaire qui vise leur leader, est ‘’simplement’’ un acharnement contre sa personne.

Cellou Baldé a indiqué d’abord que lors de sa tournée à l’intérieur du pays, son équipe a expliqué aux militants de l’Ufdg, le dossier concernant la vente des avions de la compagnie ‘’Air Guinée’’. Il a en outre souligné que le leader de l’UFDG fait l’objet de persécution à cause de son leadership politique. Pour monsieur Baldé, Cellou Dalein Diallo est persécuté, car en dehors de lui et sa formation politique, il n’y a aucune alternative crédible par rapport à la gouvernance du pays. ‘’C’est le seul candidat potentiel, présidentiable, crédible à l’issue de la transition’’, a-t-il argumenté.

«Je vais dire ceci au CNRD, il y a un adage qui dit: que naturellement l’enfant ne se prive pas de jouer avec les seins de sa mère, c’est naturel il tète, mais il ne touche jamais le pantalon de son père. Que cela soit su et entendu par le CNRD. Cellou Dalein Diallo, c’est le futur président de la République de Guinée. Il n’est pas n’importe qui dans ce pays. Il est celui qui sacrifié sa vie pendant 15 ans pour l’État de droit et de la démocratie dans notre pays. Il a esquivé des tirs à balles réelles sur son véhicule, il a failli perdre la vie. Persécuté par le CNDD, persécuté par le RPG, pendant plus de 15 ans pour qu’arrive enfin le CNRD. Nous ne pardonnerons pas et nous ne tolérerons pas… Nous sommes tous des Guinéens au même titre. On ne peut pas venir après que nous ayons mené un combat pendant plus de 11 ans pour mettre le dictateur et la dictature à terre, prendre le pouvoir par les armes et vouloir manquer du respect à l’UFDG. Nous allons faire en sorte que le CNRD respecte l’UFDG», a déclaré Cellou Baldé, dans un ton ferme.