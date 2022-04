Plusieurs acteurs ont exprimé leur ‘’refus’’ de participer aux assises nationales qui prennent fin en Guinée. Selon le porte-parole du gouvernement, ces assises nationales avaient pourtant pour cible, la population guinéenne. Elles cependant servi de cadre pour exposer les préoccupations.

«Il faut d’abord éclaircir les personnes cibles de ces assises nationales. Certains sont tentés de croire que ce sont les acteurs politiques, d’autres les religieuses, la société civile, d’autres les syndicaliste. En réalité l’acteur concerné, c’est les populations parce que là, cela s’adresse à chaque Guinéen qui estime qu’il a subi un préjudice de la part de l’Etat. Et on lui donne une tribune pour s’exprimer, pour que ses préoccupations, ses émotions et souffrances soient prises en compte dans l’effort de la réconciliation», a répondu Ousmane Gaoual Diallo, au micro de nos confrères de la radio Espace, jeudi.

Les résultats de ces assises vont venir, poursuit le porte-parole du gouvernement : «Il y a effectivement des acteurs politiques, de la société civile qui ont estimé qu’ils n’étaient suffisamment pas inclus dans la démarche, donc qui ont pris la responsabilité de ne pas participer.»

Le porte-parole du gouvernement a déploré le comportement de certains acteurs vis à vis de ces assises nationales. Selon lui, cette initiative est une manière pour les Guinéens de tourner la page :

«Moi je ne vois pas comment quelqu’un qui a perdu un parent, qui a été victime d’un régime pourrait dire que je ne viens pas dire mes souffrances parce que j’ai quelqu’un qui a décidé de m’écouter. C’est ceux qui ont subi les tords de l’Etat souvent, les tords du gouvernement, des acteurs politiques…c’est à eux qu’on s’adresse de venir partager avec nous leurs souffrances, préoccupations et leurs souhaits pour qu’on puisse tourner la page.»