Après un mois de compétition, la fondation United Bank for Africa en Guinée (UBA), a procédé à la remise des prix du concours national de dissertation ce vendredi 29 avril 2022, dans un réceptif hôtelier de Conakry. La cérémonie a eu lieu en présence des autorités et les parents des récipiendaires.

Ce sont des élèves du secondaire des différentes régions de la Guinée, qui ont pris part à ce cours. Sur les 2000 participants soumis à des différents sujets de rédaction, 12 personnes ont été finalistes dont 7 filles.

Dans son discours, le Directeur de UBA, Tony Odeigh, a précisé que le but de cette compétition «est de tester les capacités d’écriture des élèves du secondaire. C’est aussi une opportunité de participer à nos bourses. Depuis le début de cette aventure en Guinée en 2020, nous avons offert des bourses aux gagnants qui leur ont permis de continuer leurs études supérieures. Le taux de participation des élèves guinéens à ce concours national est devenu encourageant cette fois contrairement à l’année précédente. Nous procédons aujourd’hui à la remise des prix à nos 12 finalistes qui se sont distingués parmi plus de 2000 compétiteurs. Ce concours est une preuve de l’implication d’UBA à l’amélioration et au développement des générations futures. Je félicite les récipiendaires.»

Ces lauréats ont chacun reçu un ordinateur portable et des satisfécits. Les trois premiers qui ont eu les plus belles plumes, en plus des ordinateurs, ont reçu un trophée et une somme de 10 millions GNF comme bourse d’étude.

Pour Alpha Mamadou Baldé, détenteur de la première place du concours, cette initiative mérite d’être encouragée par les autorités de l’éducation guinéenne.

«Les ministres, présidents, cadres d’un pays sont des fruits des écoles. C’est la ressource humaine qui est mise en valeur à travers ce concours. C’est une initiative à encourager. J’encourage les initiateurs et remercie les initiateurs.»

Représentant le ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation à cette cérémonie, Mohamed Sanoussy Kaba, conseiller juridique de ce département a fait savoir que ce concours organisé par United Bank For Africa en Guinée s’inscrit en droite ligne avec la politique du département en charge de l’éducation, de faire la promotion de l’excellence. « Cette initiative de la banque UBA ne fait que nous réjouir, nous conforter dans notre position. Nous remercions UBA pour cette initiative salutaire et qui permet de découvrir à nos jeunes enfants des talents d’écrivains, de futurs poètes…»

Cette initiative qui est à sa deuxième édition se veut pérenne. D’autres initiatives de ce genre sont prévues dans les années à venir.