Récemment, les autorités guinéennes ont décidé de réduire le nombre des travailleurs à la société guinéenne de palmiers à huile (SOGUIPAH). Intervenant dans l’émission Mirador ce mardi 29 mars 2022, le ministre de l’Agriculture et de l’Elevage est revenu sur le motif de cette décision.

A l’entame de ses propos, le ministre Mamoudou Nagnalen Barry, a laissé entendre que lorsqu’il a vu sur papier que la SOGUIPAH a environs 4700 employés, «j’ai pris ma tête, c’est incroyable.» C’est suite à cela, poursuit le ministre, «nous avons envoyé une mission d’inspection sur le terrain qui a effectivement constaté la présence de ce nombre et que l’entreprise n’a pas besoin de tous ces employés. 1700 auraient été embauché seulement en 2021 pendant que la société était en pleine crise. Aujourd’hui, l’effectif de la SOGUIPAH est plus grand que l’effectif du ministère de l’Agriculture et de l’Élevage qui est représenté dans toutes les sous-préfectures de la Guinée. À l’usine de la SOGUIPAH on a besoin de 1000 personnes pour faire tourner par jour, dans les plantations on a besoin de 1500 à 2000 personnes. Donc au tout, quand on veut être très généreux, on a besoin de 2500 personnes au meilleur des cas 3000.»

Selon le patron du ministère de l’Agriculture, aujourd’hui,«nous sommes en train de payer souvent 13 milliards rien qu’en salaire par mois», cependant, déplore Mamoudou Nagnalen Barry «les planteurs de la société peuvent attendre six mois pour que leur hévéa soient achetés.»

Par ailleurs, le ministre Mamoudou Nagnalen Barry, estime qu’il faut que les gens sachent que le CNRD «veut la justice et que la justice commence à protéger les vrais gens, les vrais travailleurs et non pour protéger les intérêts des gens qui cherchent à se faire embaucher par des entreprises qui n’ont pas besoin forcément de leur main d’oeuvre. Et c’est ce qu’on est entrain de voir à la SOGUIPAH.»