Les avocats de Cellou Dalein Diallo ont animé une conférence de presse ce mardi 29 mars 2022, à Conakry, pour dénoncer la démolition le week-end dernier, de l’ancienne résidence de leur client.

Me Paul Yomba Kourouma, Me Amadou Diallo et Me Amadou Oury Diallo ont dénoncé ce qu’ils appellent la perte quasi-quotidienne des acquis démocratiques et la dégradation très poussée de l’État de droit. ‘’La substitution de tous les instruments juridiques par l’emploi abusif de la force par les nouvelles autorités’’.

Cela crée, d’après l’avocat, chez la population un climat de peur, de psychose et de méfiance :

«Nous avons constaté la perte quasi-quotidienne de nos acquis démocratiques, la dégradation très poussée de notre état de droit, la violation du droit de propriété pourtant consacré par tous les textes, toutes les chartes et c’est même reproduit dans la charte de la transition. Nous disons que ces agissements visent réellement le président Cellou Dalein Diallo, qui, a passé toutes les transactions avec l’État Guinéen qui lui a nanti d’un titre foncier et le décret du président de la République en a suivi. Qu’on vienne à lui déloger sans titre ni droit alors que ces documents ne sont pas mis en cause, l’État ne produit pas la preuve de l’annulation de ces titres de propriété…, nous nous disons sincèrement qu’on lui en veut», a ajouté Paul Yomba Kourouma.

Cette démolition est intervenue alors qu’un procès est en cours au TPI de Dixinn. Avec cette allure, l’avocat regrette le silence du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixinn, du procureur général, de l’association des magistrats qui voit « la justice foulée au sol ». Pour lui, les ‘’tribunaux injurieux’’ n’ont plus qu’à fermer les portes parce que le droit et la justice sont relégués au dernier plan.

«Le conseil supérieur de la magistrature ne réagit non plus parce qu’il s’agit du leader de l’UFDG. Tous ces agissements des nouvelles autorités visent tout simplement à l’écarter, à l’humilier, puisqu’en ce qui concerne la magistrature suprême, il est le mieux positionné et que s’il y a l’élection, la chance d’aller au second tour est minime voir nul.»