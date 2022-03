Le bras de fer qui avait commencé entre le procureur général près la Cour d’appel de Conakry et le Haut-commandant de la gendarmerie nationale n’a pas fait long feu. C’était déjà attendu! Entre les deux hommes, un devait tomber.

Et c’est Alphonse Charles Wright qui a été finalement suspendu avec effet immédiat par le ministère de la Justice et des droits de l’homme cet après-midi de ce mardi 29 mars 2022. Le magistrat est reproché par sa hiérarchie de « faute disciplinaire ».

Le procureur général n’a pas fait cadeau au colonel Balla Samoura lors de ses différentes sorties médiatiques depuis hier lundi 28 mars 2022.

Joint au téléphone par Guinée360.com, le chargé de la communication du ministère de la Justice a confirmé la suspension du magistrat. Mais n’a ajouté aucun commentaire dessus. «Oui, je confirme qu’il y a eu un acte. Mais je ne peux faire de commentaires. Je vous ai répondu par affirmatif en tant que collègue », a-t-il coupé court.

Cette suspension ne fait pas ébranler Alphonse Charles Wright. Sur sa page Facebook, il écrit: «Entre l’abus et la loi, j’ai préféré le respect de la loi. Entre l’injustice et la justice j’ai choisi la justice. Entre ma fonction et ma personne j’ai choisi ma fonction. Que Dieu veille sur le président de la transition pour accomplir sa mission au service du peuple épris de justice».

Ce qui signifie que les hommes du CNRD restent intouchables pendant cette transition. Il faut rappeler que par la même occasion, l’ancienne ministre de la Justice Me Fatoumata Yarie Soumah avait été révoquée de ses fonctions le 31 décembre 2021 lorsqu’elle s’est accrochée au Ministre Secrétaire général de la Présidence Colonel Amara Camara.