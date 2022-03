La démolition de l’ancienne résidence de Cellou Dalein Diallo continue de provoquer un sentiment de frustration chez certains acteurs politiques et des citoyens. Cette situation a amené même ceux qui avaient soutenu au début les opérations de récupération des domaines bâtis et non bâtis de l’Etat, à rompre la confiance qui existait entre les autorités de la transition et la population.

C’est le cas du président du parti PPD. Boubacar Diallo a dit, ne plus comprendre le chemin emprunté par le CNRD à travers le patrimoine bâti dans cette affaire depuis que le bâtiment litigieux qu’occupait l’ancien Premier ministre a été cassé.

«Récupérer ce qui appartient à l’Etat c’est normal. Il y a deux types de domaines. Il y a des domaines publics et il y a des domaines privés. Les domaines privés sont ceux-là que l’Etat peut céder. Si tel est le cas à notre entendement, on pense que la procédure a été biaisée. Surtout quand il s’agit des deux leaders, il suffisait juste d’aller en justice. Mais on a vu une fuite en avant, non seulement on les a fait sortir de leurs maisons mais aussi on assiste à la démolition de la maison d’Elhadj Cellou. Aujourd’hui nous n’avons pas notre soutien. Je connais bon nombre de Guinéens qui sont déçus par la trajectoire du CNRD actuellement», a fait savoir ce leader politique.

Ce qui irrite le président du PPD, c’est le fait que la maison de Cellou Dalein Diallo a été démolie alors que l’affaire est pendante devant la Cour d’appel de Conakry suite à l’arrêt rendu par le TPI de Dixinn le 28 février dernier. Boubacar Diallo pense qu’il y a un acharnement à l’endroit du leader de l’Union des forces démocratiques de Guinée.

«Ce qui est regrettable, c’est que la procédure est en cours en justice. Donc cela note déjà de l’acharnement et qu’on ne peut pas avoir confiance en la justice et que le CNRD même n’accorde pas assez d’importance à la justice. Si non il aurait pu attendre que la justice se prononce», estime l’ex-député au cours d’un entretien chez nos confrères de City FM.