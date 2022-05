Le président de l’Union des forces démocratiques de Guinée est attendu devant les juges de la Cour de répression des infractions économiques et financières, le 13 juin prochain. Cellou Dalein Diallo est convoqué là, pour répondre à des faits de ‘’corruption, d’enrichissement illicite…’’ dans la vente de deux avions de la compagnie Air Guinée’’, quand il était premier ministre sous le régime de Lansana Conté.

Cependant, juridiquement Cellou Dalein n’a reçu aucune convocation du juge d’instruction de la CRIEF, d’après Me Amadou Diallo, conseiller juridique du leader de l’Ufdg.

«Cette convocation, quand vous l’examinez sur le plan juridique, je pense qu’elle n’est pas régulière. Tout simplement parce qu’elle n’est pas conforme à l’article 144 du code de procédure pénale. Dans la mesure où elle n’indique pas les faits qui sont reprochés à Cellou Dalein Diallo. Or cet article est clair, normalement cette convocation doit indiquer les faits qui sont reprochés à monsieur Diallo ainsi que leurs qualifications. La convocation ne détient que les qualifications : détournement de deniers publics, enrichissement illicite etc…mais on ne connait pas les faits. Et cela déjà, sur le plan juridique, ça nous pose un problème», a-t-il laissé entendre.

En outre : «On a remarqué que cette convocation est accompagnée d’une signification par voix d’huissier, donc à ce niveau il y a une contradiction. La CRIEF et ni l’huissier n’ont le droit de choisir un avocat pour Cellou Dalein Diallo. Le code de procédure pénale est clair : Il dit que la convocation peut être envoyée par lettre recommandée ou par agent de la police judiciaire, donc l’huissier s’est trompé il aurait dû aller chez maître Béavogui. C’est un avocat qui a défendu plusieurs fois l’UFDG dans d’autre dossier, mais jamais devant la CRIEF. D’ailleurs aucun avocat n’a été constitué et n’a déposé à la CRIEF une lettre de constitution. Donc je ne vois pas pourquoi l’huissier a signifié la convocation à Me Béavogui. Au moment où je vous parle Cellou Dalein Diallo n’a pas reçu officiellement la convocation du juge d’instruction de la CRIEF, conformément à l’article 144 du code procédure pénal», a expliqué l’avocat, sur les ondes de la radio Fim, ce samedi.

A l’Union des forces démocratiques de Guinée, la convocation de Cellou Dalein Diallo ‘’n’ébranle personne’’, a souligné Me Amadou : «Cette convocation ne fait pas peur, parce que le président a eu suffisamment de temps d’indiquer les tenants et les aboutissants de la vente des actifs de l’ancien Air Guinée, à Air Guinée express. La participation de Cellou Dalein en qualité de ministre des transports et des travaux publics dans ce dossier n’a violé aucune loi et n’a commis aucune infraction. Donc toutes les infractions qu’ils ont qualifié, Cellou Dalein ne se sent pas concerné, parce qu’il n’a pas vendu Air Guinée. Il a signé l’acte de session en sa qualité de ministre des transports. En l’occurrence c’est le ministre des finances et ses différents services qui sont chargés de la vente des biens de l’Etat. Je ne vois pas en 10ans qu’on crée Air Guinée en incriminant Cellou Dalein Diallo», a renchéri l’avocat.

A la question de savoir si Cellou Dalein Diallo répondra à la convocation de la CRIEF, Me Amadou Diallo a répondu : «Tout citoyen doit répondre à une convocation de la justice de son pays. Et Cellou Dalein Diallo est un citoyen comme tout autre.»