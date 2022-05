Le lancement de ladite série de formation à travers le projet ‘’Art et féminisme’’, a eu lieu ce vendredi 27 mai 2022, à l’Université Kofi Annan de Guinée. Orientée envers les étudiantes en communication et journalisme, l’initiative vise à outiller ces apprenants des notions sur cette plateforme.

Officiellement créé en novembre 2018 en Guinée, le groupe des utilisateurs Wikipédia contribue à sa manière à la promotion de l’élite guinéenne à travers la rédaction de leurs biographies, mais également en participant à des projets Wiki-data et autres.

Aboubacar Keita, le président du groupe d’utilisateur Wikimédia-Guinée, à propos des objectifs, a dit ceci : «Nous avons initié le programme Art et féminisme en Guinée pour encourager les étudiants en communication journalisme à écrire davantage sur Wikipédia afin de pallier l’écart du genre qui est très élevé. C’est dans cette optique que nous avons décidé de former ces étudiants pour qu’à leur tour puisse faire des réalisations sur des femmes qui sont éligibles sur la plateforme.»

L’initiative a vu jour suite à un constat qui révèle que 80% des articles disponibles sur Wikipédia sont produits par des hommes et pour des hommes, «alors pour évincer cette tendance nous avons monté ce projet qui consiste à initier des jeunes femmes à la création d’articles consacrés à la junte féminine sur Wikipédia», a expliqué Laouratou Barry, membre du groupe d’utilisateur et chef du projet »Art et Féminisme ».

Karagnara Tchoumö, étudiante en communication à Kofi Annan s’est dit ravie d’être parmi les bénéficiaires de cette formation : Cette formation m’est vraiment bénéfique dans le sens où j’apprends comment fonctionne Wikipédia, comment fonctionne le mouvement des contributeurs de cette plateforme. Je pense que dans ma formation en tant que communicante cette séance de formation était plus que nécessaire. Je compte dès à présent devenir une contributrice de Wikipédia parce que cela me permettra non seulement de me ressourcer mais également de pouvoir mettre en lumière la junte féminine qui jusque-là, reste sous représentée sur Wikipédia.»

A la fin de cette formation, les initiateurs disent vouloir faire en sorte que les bénéficiaires s’approprient de Wikipédia comme outil, non seulement pédagogique mais en tant qu’outil de promotion des femmes guinéennes. «Qu’elles deviennent contributrices pour montrer le combat quotidien de ces femmes à travers le monde grâce à Wikipédia. Cela va non seulement mettre en valeur nos femmes, mais aussi des magazines ou sites qui le font», a conclu Laouratou Barry.

La formation se poursuivra samedi 28 mai, et la deuxième séance se déroulera du 4 au 5 juin à l’ISIC de Kountia.