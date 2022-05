Le coordonnateur des fédérations de l’intérieur de l’Union des forces démocratiques de Guinée (UFDG), Cellou Baldé est revenu sur l’interdiction faite par le CNRD de manifester sur les places publiques. Pour lui, le CNRD veut s’éterniser au pouvoir et la manifestation est le moyen pour empêcher cela.

Cellou Baldé a d’abord expliqué l’objectif de sa mission récente à l’intérieur du pays. Il s’agissait de remobiliser les militants en vue de renforcer les acquis démocratiques et de l’État de droit. Selon le coordonnateur, ceci passe inéluctablement par la reprise des manifestations sur les voies et places publiques.

Il estime que le CNRD est en train de se substituer aux partis politiques chose que son parti ne va pas tolérer, «parce que, pendant huit (8) mois…. Nous sommes arrivés à la conclusion que le CNRD est devenu un courant politique pour ne pas dire un parti politique. En lieu et place des acteurs politiques, il est dans des velléités claires de rester au pouvoir aussi longtemps que cela peut se faire…»

Quand nous avons suivi tous les actes posés par le CNRD, notamment les violations récurrentes de la charte de la transition. Pendant la mise en place du CNT, pendant la mise en place des cadres de concertation, en lieu et place du cadre de dialogue que nous avons réclamé, conformément à l’article 77, que ça soit la validation de ce que moi, j’ai appelé une bêtise, les 39 mois ramener à 36 mois, au niveau de conseil national de la transition qui n’avait ni la qualité, ni la compétence selon la charte de le faire. Nous sommes arrivés à la conclusion comme quoi, avec le CNRD, l’affrontement avec le peuple de Guinée est inéluctable. »

Il rappelle que son parti a adhéré aux communications et ce qu’ils pensaient être la conviction intime et profonde du colonel Mamadi Doumbouya avec ses amis des forces spéciales. Mais aujourd’hui, dit-il, «le constat est amer, le constat est regrettable. En lieu et place d’une transition politique, ils veulent nous sévir, ils veulent nous narguer, ils veulent se maintenir au pouvoir».

Cellou Baldé souligne enfin que la décision d’interdire toute manifestation sur la place publique est unilatérale n’est pas soutenue à la base : «Nous avons mené des débats dans les cafés, au niveau des mobilisations. Nous avons compris que le CNRD n’est plus en phase avec les populations à la base. Le peuple de Guinée refuse de se soumettre à l’injonction d’interdire le droit de manifester. Nous ne nous soumettrons pas à cette décision. Ou bien? (…) Alors conjuguez avec moi le verbe manifester au futur parce que c’est dans 3 ou 4 jours, dans une semaine, ou dans un mois. Nous manifesterons sur les voies et places publiques.»