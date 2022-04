En collaboration avec ses partenaires, la société de payement électronique PAY CARD a apporté une aide hautement humanitaire à cinq (5) familles abritant les enfants orphelins et un orphelinat, à travers un don de vivres pendant ce mois de ramadan. La remise a été faite au siège de ladite société, mercredi 27 avril 2022.

Le don est composé des sacs de riz, de sucre, des cartons de lait en poudre, des bidons d’huile et des boites de jus.

«Pour ce mois de ramadan, on a décidé d’aider les familles démunies vue la situation, il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations précaires en ce moment. Donc nous avons informé nos clients et nos partenaires marchands, qui ont été assez gentils pour nous accompagner. On a contacté l’ONG ‘’Mon enfant, ma vie, vue qu’elles sont déjà dans les activités là. On leur a donné des critères. Elles ont choisi des familles et un orphelinat pour que ces personnes-là reçoivent les dons», a expliqué Fatou Diarra, Directrice générale de la société PAY CARD.

La directrice exécutive de l’ONG ‘’Mon enfant, ma vie’’ qui a facilité la procédure, s’est réjouie de la collaboration entre sa structure et la société PAY Card : «C’est une énorme joie (…) Tous les familles ont reçu chacun un sac de riz, un sac de sucre, un bidon d’huile et un carton de lait. L’orphelinat a reçu deux sacs de sucre, deux sacs de riz aussi, deux cartons de savon, cinq bidon d’huile et du lait…», a signalé Diaraye Diallo.

Fatoumata Touré, une bénéficiaire a exprimé une grande joie face à ce geste. «Nous donner des vivres, dénote d’un caractère humanitaire remarquable. Je prie le seigneur de rendre cette société forte», a-t-elle fait savoir.

Plusieurs sacs de riz et de sucre ont été offerts à l’orphelinat ‘’Aide aux enfants déshérités de Guinée’’, sis à Bambeto, dans la commune de Ratoma. Son fondateur Ibrahima Ibrahima Saikou Diallo a aussi vivement la société PAY CARD et ses partenaires.

Il s’agit d’un énième geste de la société Pay Card, surtout dans le cadre humanitaire. A Wora, un village situé dans la préfecture de Mali (Moyenne-Guinée), elle a offert un puit à cette localité. Cet acte salutaire est intervenu suite au décès d’une femme à la recherche de l’eau dans la zone, qui était devenue une denrée rare.

Par ailleurs, la directrice générale de la société PAY CARD a annoncé que plusieurs projets sont en cours de réalisation, dans le même sens.