L’ancien président de l’Assemblée nationale guinéenne, Amadou Damaro Camara et ses deux anciens collaborateurs étaient à la chambre d’instruction de la Cour de Répression des Infractions Économiques et Financières depuis 11 heures, pour les auditions. Deux parmi eux ont finalement été inculpés et placés sous mandat de dépôt à la prison centrale de Conakry .

Amadou Damaro Camara, l’ancien président de la CENI et ministre du tourisme et de l’hôtellerie Lounceny Camara et l’ancien 1er Questeur de la neuvième législature, Michel Kamano ont été auditionné de 11heures (mercredi) à minuit de ce jeudi à la CRIEF. Cette longue audition a abouti à l’inculpation des sieurs.

Selon nos informations, l’ancien Questeur serait là, pour confronter sa version à celle de son ancien patron Amadou Damaro Camara poursuivit pour des faits « d’attribution présumée d’un marché de gré à gré concernant la rénovation et l’équipement de certains bureaux du palais du peuple siège de l’assemblée nationale guinéenne », quand il était président de cette institution.

Amadou Damaro Camara et monsieur Lounceny Camara ont été conduits à la maison centrale de Coronthie. Quant à Michel Kamano, une source nous apprend qu’il a été mis sous contrôle judiciaire.