Comme annoncé par le ministre de la sécurité et de la protection civile, les opérations d’enrôlement et de la délivrance des passeports ont repris ce lundi 28 mars 2022, sur les différents sites retenus pour le travail.

Au commissariat de Nongo dans la commune de Ratoma, des citoyens se félicitent de la reprise de la délivrance après plusieurs mois d’interruption. Toutefois, certains parmi eux ont dénoncé la mauvaise organisation au compte de cette première journée.

«Personnellement je suis content que le service a repris, mais il faut reconnaître qu’il y a une mauvaise organisation. Pendant que certains sont arrêtés sur le fil d’attente, il y a des gens qui passent par derrière le guichet pour faire rapidement le versement et quitter les lieux. C’est toujours la corruption qui fatigue ce pays. Si les gens donnent 10 mille et 20 mille pour passer ce que la corruption n’a pas finie en Guinée», a dénoncé un citoyen sous couvert de l’anonymat, qui lance un appel au département de la sécurité.

« Je demande aux autorités de réactiver la machine anticorruption, combattre ce phénomène-là, parce qu’on ne voit pas un changement à ce niveau (…)», enchaine le citoyen.

Sur place, nous avons aperçu le président du parti PPD et ancien député à l’Assemblée nationale. Honorable Boubacar Diallo a salué le professionnalisme des agents chargés d’enrôlement.

«Il souviendra qu’avant, quand vous veniez vous avez beaucoup de jeunes qui ne sont même pas du corps qui vous accueillent et qui essayent de vous demander de l‘argent. Mais ici j’avoue que personne ne m’a demandé quoique ce soit Je suis venu on a pris en charge mon dossier et ça a été rapide. Je vous dis que je suis agréablement surpris pour une fois en Guinée», explique le leader du PPD.