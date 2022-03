Kalémodou Yansané demande au président de la transition à faire venir Alpha Condé à Conakry pour faire la politique. Selon lui, l’ancien président est maintenant guéri vu qu’il a commencé à faire la politique.

Alpha Condé avait bénéficié d’une autorisation d’aller se soigner à Dubaï pour une période d’un mois. Mi-mars, deux fichiers (audio et vidéo) de l’ancien président ont fuité sur les réseaux sociaux. Dans la vidéo, on voit bien Alpha Condé en bonne humeur en train de fêter son 84e anniversaire. Dans le fichier audio, on entend l’ancien président donner des instructions sur la conduite politique de son parti face à son adversaire politique, Cellou Dalein Diallo.

Pour répondre à Alpha Condé, Kalémodou Yansané l’invite à revenir à Conakry pour la chaîne politique. Il indique que son parti avait accepté, et même conseiller qu’on laisse Alpha Condé d’aller se soigner à l’étranger par humanisme. Il rappelle que lorsque le vice-président Fodé Oussou Fofana a eu un problème de santé, l’ancien président avait refusé qu’il aille suivre ses traitements.

« Maintenant qu’il a commencé à faire la politique, heureusement pour lui, il s’est rétabli. Nous demandons au Colonel Doumbouya de faire venir Alpha Condé à Conakry pour qu’on fasse la politique. Il n’a qu’à venir s’il est brave à Conakry. On va faire la politique (…) », a-t-il lancé.