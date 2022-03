La coordination nationale du FNDC dit être informée par Mamadou Baïlo Barry ‘’Destin en main’’ de sa nomination au Conseil National des Assises de Guinée le vendredi 25 mars 2022. Elle a mis l’occasion à profit pour annoncer au concerné qu’à partir de l’instant, il est remercié du mouvement.

C’est après avoir pris acte de la décision personnelle de Mamadou Bailo Barry, d’accepter sa nomination au conseil national des assises (CNA) de Guinée, que la coordination nationale du FNDC a tenu à informer les citoyens «pro démocratie qu’en raison de l’incompatibilité de la fonction actuelle de Mamadou Bailo Barry et sa qualité de membre de la coordination nationale du FNDC, il a été remercié du FNDC à compter de ce jour 28 mars 2022.»

Néanmoins, elle promet de rester reconnaissant envers Bailo Destin en main, pour dit-elle «ses loyaux services rendus au peuple de Guinée dans le combat démocratique de ces dernières années.»

Par la même le mouvement conduit par Oumar Sylla (Foniké Menguè), a réitéré sa position initiale sur la conduite des assises nationales en suggérant, en lieu et place des assises nationales, la prolongation du mandat de la commission provisoire de réflexion sur la réconciliation nationale pour qu’elle réactualise son rapport en complétant la période allant de 2016 à 2021.

Cette démarche, estime le FNDC à travers une note, «nous paraît plus productive et permettra aussi d’orienter dans un autre secteur, le budget qui aurait dû être dépensé pour les assises car de plus en plus les conditions de vies des populations deviennent précaires.»