Des experts ont échangé sur le mécanisme de relance de la filière du palmier à huile, samedi 26 mars 2022, au cours d’un panel organisé à l’occasion du lancement officiel de AD Company, à Conakry. Autour de la table, ils ont évoqué les nécessité promouvoir une relance basée sur la qualité des produits chez les entrepreneurs évoluant dans ce domaine.

Au cours des échanges, un certain nombre d’aspect, notamment la promotion de la variété Tenera qui, en terme de rendement en huile est très important par rapport à la variété Dura, qui est très abondant en Guinée. De l’autre coté, les panelistes ont également estimé que, quand on parle de la relance de la filière, c’est aussi la qualité du produit.

« Il faudrait que les entrepreneurs se conforment aux différentes normes qui définissent la qualité d’un produit à un autre. Pour le cas de l’huile de palme, il y a une norme du codex Alimentarius à laquelle les entrepreneurs doivent se soumettre. Et là nous avons déroulé un certain nombres de paramètres de qualité pour les entrepreneurs, parce que si le produit doit être exporté ou vendu sur le plan national, il faut quand même que ça puisse répondre à des normes de qualité pour protéger la sécurité sanitaire du consommateur », a dit Dr Ibrahima Diari Diallo, consultant-formateur en sciences des aliments et nutritions.

Cet événement a regroupé plusieurs entrepreneurs des domaines différents, dans le but d’accompagner l’initiative du Guinéen Amadou Diallo, dans son aventure dans l’agro-business. Cette expérience, est une réussite, à en croire les invités.

Il faut signaler AD Company est une entreprise qui exploite, produit et commercialise l’huile de palme et de l’huile de palmiste, ananas, riz…,100% naturel.

“Quand on parle de la qualité de l’huile de palm, il y a un certains nombres d’aspect qu’il faudra tenir en compte. C’est notamment la teneur en eau, ce que les autres appelant de l’humidité. Dans les huiles, on ne doit pas avoir de l’eau résiduelle. Parce que ces traces d’eaux contribuent à l’acidification? ou à hydrolyser l’huile, et une huile acide ne doit pas être consommée, ce n’est pas bon pour la santé. Et de l’autre coté, il y a ce qu’on appelle les indices de qualité. C’est entre autres: l’indice d’acide et l’indice de peroxyde. Là, les normes ont clairement défini les différentes valeurs à ne pas dépasser au niveau de ces huiles végétales notamment l’huile de palme. Et autre paramètre, il faut éviter d’ajouter un certain nombres de colorant, notamment le soudan IV qui a fait vraiment assez de dégâts. La Guinée est connue pour cela et c’est ce qui a limité un moment donné à notre pays, à exporter l’huile de palme au niveau de l’espace Union Européenne. Parce qu’il s’est avéré que le soudan IV, est un produit cancérogène. Il est formellement interdit de l’y ajouter dans l’huile de palme pour quelque soit la raison”, a détaillé Dr Ibrahima Diari Diallo.

AD Company agro-business, est une entreprise basée en Sierra Leone, et qui offre des services dans ce pays, en Guinée, en Cote d’Ivoire, selon Amadou Diallo, Directeur général. Elle est coachée par Jatropha et accompagné par Integra.