Une semaine après la fuite dans les médias d’un audio dans lequel on attend l’ancien président Alpha Condé s’exprimer sur la crise au Rpg et d’autres sujets d’actualité, continue de susciter de l’indignation au sein de l’opinion.

Au sein de la classe politique, certains acteurs ont jugé »grave » certains propos de l’ex chef de l’Etat.

« C’est le RPG qui nous a mis dans cette situation à cause du troisième mandat. Si aujourd’hui l’ordre constitutionnel est coupé c’est parce que le RPG nous a créé ce problème. Première des choses, on nous a dit que M. Alpha Condé est malade mais là on comprend qu’il n’est pas malade et cela nous pose un problème. Sa communication prouve qu’il se porte bien et il doit être en Guinée pour répondre à la justice par rapport aux actes qui nous ont conduit dans cette situation. Mais si aujourd’hui celui qui s’organise avec le premier ministre qui a été le porte-parole du troisième mandat et qu’il dit au RPG organisez vous vous allez revenir. Ça c’est extrêmement grave parce que ça veut dire qu’il n y a pas de démocratie dans ce pays », regrette t-il.

Selon Bogola Haba, quand l’ancien président prédit qu’ en Guinée ça ira très mal les prochains jours, c’est parce qu’il sait dans quelles conditions il a laissé le pays.

« Lui-même il reconnaît que les caisses sont vides et il sait qu’il y a des milliards et des milliards dans les comptes privés des membres du RPG », ajoute l’ex responsable à la communication de l’ANAD

Alpha Condé a quitté la Guinée sous prétexte qu’il partait se soigner suite à la dégradation de son état de santé. Pour Bogola Haba, il doit revenir en Guinée pour faire face à la justice.

« On sent qu’il n’est plus malade, sa communication est très dangereuse. Aujourd’hui M. Alpha Condé doit se taire comme Blaise Compaoré se tue, il doit venir en Guinée répondre de ses actes », estime M.Haba dans l’émission Au fil de la transition, sur Fim.