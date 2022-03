Le samedi 19 mars 2022 et le samedi 26 mars 2022, l’université Kofi Annan ouvre son campus à l’occasion des journée portes ouvertes.

Véritable temps forts de l’année universitaire, les Journées Portes Ouvertes offrent aux lycéens, ainsi qu’à leurs familles, l’opportunité de se renseigner sur les formations dispensées à l’Université Kofi Annan de Guinée et de découvrir son campus ou ils trouvent, les laboratoire biomédicales, les laboratoires d’électricités, bibliothèque moderne, dortoirs universitaire, salles informatiques, studio, maison d’entreprenariat et plus encore.

Les échanges fructueux se sont fait avec les élevés de lycées à travers des stands des formations représentant les neuf (9) facultés d’UKAG, les stands des associations étudiantes et les visites du campus…

Chaque date de JPO possède sa spécificité puisque seize (16) lycées de différentes communes de Conakry repartis entre les deux dates ont été invitée.

Les journées portes ouvertes se sont clôturée par des séances de questions et réponses avec les élèves dans sa salle polyvalente Malick Condé, suivi des prestations des artistes comme : Kandia Cora ; Alfia ; Groupe Tik Tok