Le Haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire est venu au domicile de Cellou Dalein Diallo avec un dispositif important de sécurité.

Balla Samoura est venu constater l’effectivité du départ de Cellou de son domicile. Il a quitté avant l’arrivée des forces de l’ordre. Un observateur des droits de l’homme présent sur les lieux depuis 8 h nous a indiqué n’avoir pas trouvé Cellou Dalein Diallo à son domicile.

Balla Samoura est arrivé au environ de 10 heures et demi avec le directeur général du patrimoine bâti public et l’agent judiciaire de l’État et des huissiers de justice pour faire l’état des lieux.

Les autorités n’ont fait aucun commentaire sur le déguerpissement. Balla Samoura s’est contenté d’interroger pendant une minute les huissiers de justice sur leur premier constat.

Quand au directeur général du patrimoine bâti public, Mohamed Doussou Traoré n’a pas souhaité faire un commentaire sur le sujet.