L’ancien Premier ministre, Ibrahima Kassory Fofana, a été auditionné ce 28 février par la Direction des Investigations Judiciaires de la Gendarmerie.

Après cette audition, Kassory Fofana est rentré chez lui sans être inquiété, puisqu’il n’a pas été inculpé et a, selon ses reproches, bénéficié d’une courtoisie exemplaire de la part des officiers de police judiciaire.

« Il a été convoqué pour réponde des questions sur le fonctionnement du Gouvernement dont il était le chef. Il a répondu. Il n’y a pas eu des dossiers en particulier qui ont été évoqués. On lui a demandé ses relations avec les différents ministères. Il a répondu aux différentes questions. Il n’est pas arrêté. Il ajuste répondu à une convocation. Et d’ailleurs, il a lieu de souligner la courtoisie et le professionnalisme avec lesquels les OPJ l’ont reçu. »