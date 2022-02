Le premier ministre Mohamed Beavogui a reçu ce lundi 28 février 2022 une délégation de la Banque mondiale conduite par la directrice des Opérations pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et la Guinée. L’objectif de cette visite était de rendre compte des conclusions de l’évaluation de 10 jours au Premier Ministre Mohamed Béavogui et aussi d’annoncer la reprise de ces investissements en Guinée.

« A l’issue de ces évaluations la banque mondiale décide le redémarrage des déboursements pour financer les activités et les projets financés par la banque mondiale en utilisant le portefeuille d’environ 1 milliard de dollars qui sont investis en Guinée dont 700 millions ne sont pas encore mis en œuvre et nous allons le faire dès aujourd’hui suite à l’évaluation» a déclaré la directrice des opérations de la banque mondiale pour le Bénin, Togo, la Côte d’Ivoire et la Guinée, Coralie Gevers.

S’exprimant, le chef du gouvernement s’est réjoui de la visite de la Banque mondiale. Mohamed Béavogui a salué une injection d’énergie supplémentaire pour permettre d’aller vite. ‘‘Les 700 millions de dollars disponibles serviront à l’appui à la décentralisation, les fonds de développement locaux, la santé, l’éducation et les systèmes de gestion et de gouvernance » Un « appui additionnel important » pour la mise en œuvre du changement dans le pays.

A rappeler que cela fait deux mois depuis l’évaluation de la situation macro-économique et les perspectives de coopération avec la Guinée après le 5 septembre 2021. Cette annonce est un ouf de soulagement pour l’économie guinéenne.