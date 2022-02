Rien ne va pour les anciens protégés du Pr Alpha Condé. Après avoir écouté plusieurs ministres directeurs généraux, secrétaires généraux et chefs de cabinets, c’est le tour du premier ministre d’être convoqué par la cour de Répression économique et financière CRIEF.

Dr Ibrahima Kassory Fofana sera ce lundi 28 février 2022 devant le procureur de cette juridiction. Mais pour l’heure, aucun motif ne filtre sur sa convocation. Ce qui veut dire que les discussions entre lui et le procureur de la CRIEF seront forcément à huis-clos.

L’ancien patron du GPT aurait même indiqué être présent dans ce lieu à l’heure indiquée.

Il faut rappeler que l’ancien ministre du budget Ismaël Dioubate et l’ancien DG directeur du fonds d’Entretien Routier Souleymane Traoré, et l’ex directrice administrative et financière du ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle Evelyne Sangaré sont déjà sous mandat de dépôt à la maison centrale de Conakry, contrairement à Tibou kamara qui est sous contrôle judiciaire.