Le juge des référés dans l’affaire opposant Cellou Dalein Diallo au patrimoine bâti public, s’est décalé incompétent ce lundi 28 février 2022. L’ancien premier ministre a libéré sa résidence privée à Dixinn suite à cette déclaration. Il attendre néanmoins l’issue de la procédure judiciaire au fond engagée par ses avocats.

Via ses canaux de communication digitale, Cellou Dalein Diallo a dit prendre « acte » de la décision du juge des référés qui s’est déclaré incompétent en dépit, selon lui, des arguments développés par ses avocats.

«Cette décision», fustige le leader du parti Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG), «est un déni de justice au regard du droit positif guinéen en vigueur.»

Néanmoins, fait remarquer l’ancien premier ministre « j’ai libéré provisoirement ma résidence en attendant l’issue de la procédure judiciaire au fond que mes avocats viennent d’engager.»

Cellou Dalein Diallo a profité de cette occasion pour remercier ceux et celles qui lui ont exprimé leur sympathie et leur solidarité. «Je leur demande de rester sereins et de ne pas céder à la provocation.»