La société guinéenne de droit international (SGDI) a animé une conférence ce vendredi 28 janvier 2022, à la Maison de la Presse, sous le thème :«Le rôle de l’ONU dans le développement de la Guinée ». Elle a expliqué le rôle que peut jouer l’Organisation des Nations unies pendant cette période de transition en République de Guinée.

Dans sa communication, le conférencier, Dr Abdoulaye SYLLA, a d’abord affirmé que c’est grâce à l’implication des organisations internationales, notamment la CEDEAO, l’Union africaine, que la transition de 2010 a «réussi». Et ce, ajoute l’enseignant chercheur, «en partenariat avec l’ONU.»

Pour la crise actuelle en République de Guinée, cet universitaire affirme que les organisations internationales dont l’ONU, peuvent brandir des sanctions mais cependant, elles ne peuvent pas abandonner le pays.

«Pour notre crise là, les organisations condamnent, mais elles ne vont pas abandonner le pays. Formellement on condamne mais diplomatiquement on suit l’affaire de près et on est prêt à accompagner les autorités de la transition.»

Pour ce spécialiste du droit international, le rôle de l’Organisation des Nations unies est très important pour le pays dirigé par le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, en cette période transitoire. Selon lui, elle peut accompagner la Guinée, en lui apportant son expertise dans l’organisation des élections pour un retour à l’ordre constitutionnel.

Pour davantage appuyer les propos de son prédécesseur, le président de la société guinéenne de droit international, Aboubacar Ibou CAMARA, a ajouté : «Elle (l’ONU, ndlr) peut proposer aux autorités les modalités de sortie de crise, les accompagner en mettant un fond à disposition pour pouvoir sortir de cette transition. C’est ce qui a été le rôle de l’ONU dans tous les pays en situation de transition. Elle est dans l’obligation d’accomplir la paix internationale donc, elle ne peut pas abandonner la Guinée.»