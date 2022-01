Mamadi Doumbouya a nommé plusieurs hauts cadres au ministère du Travail et de la Fonction publique ainsi qu’au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan.

Au ministère du Travail et de la Fonction publique, onze cadres ont été nommés dont un confirmé. Ce sont :

Ismaël Keita, précédemment consultant indépendant, nommé administrateur général de l’administration et contrôle aux grands projets;

Conseiller principal M. Naby Camara, précédemment en service au ministère des infrastructures et des transports;

Conseillère juridique, madame Aissatou Sow juriste, précédemment Directrice générale adjointe du bureau de stratégies et du développement au ministère de la fonction publique et du travail.

Conseiller chargé des questions de la fonction publique et de modernisation de l’administration, M. Alseny Sékou Camara, précédemment Conseiller chargé des questions de réformes de l’État et de modernisation de l’administration.

Conseillère chargée de travail, de l’emploi et des lois sociales, madame Nansira Sandiana Camara, précédemment conseillère chargée de l’emploi au Ministère de l’enseignement technique et de la formation professionnelle;

Directeur national de la fonction publique, M. Yamoussa Nana Camara, juriste, précédemment Directeur national de l’organisation prévisionnelle et administrative des agents de l’État;

Directeur national adjoint de la fonction publique, M. Morciré Diakité, administrateur civil, confirmé;

Directeur national des systèmes d’information de la fonction publique, M. Salim Souaré, ingénieur informaticien, précédemment responsable informatique de Global Alumina Corporation (GAC);

Directeur national adjoint des systèmes d’information publique, M. Mamadou Djouldé Barry, ingénieur développeur, précédemment chef de modernisation des systèmes d’information au ministère du travail et de la fonction publique.

Directeur national du service concours, examens professionnels et contrat, M. Zaou Massa Yombouno, précédemment chef de section alphabétisation de base au ministère de l’Éducation nationale et de l’alphabétisation.

Directeur National adjoint du service concours, examens professionnels et contrat, M.Foromo Camara, administrateur civil, précédemment chef de département concours et examens professionnels au ministère du travail et de la fonction publique.

Quant au ministère de l’Économie, des Finances et du Plan, voici les cadres qui y ont fait leur entrée:

Inspecteur général des finances, M. Jean Joseph Gomez, précédemment associé gérant au cabinet Pacifique fiduciaire;

Inspecteur général adjoint des finances, M.Mamadou Baldé;

Directeur général adjoint des investissements publics, M. Oumar Barry, précédemment assistant technique en terme de suivi et évaluation du cabinet du ministre de mines et de la géologie;

Directrice adjointe du contrôle financier, madame Biine Delphine Doré;

Directrice adjointe du portefeuille de l’État et des investissements privés, madame Aissata Soumah, précédemment directrice générale adjointe du patrimoine de l’État et les investissements privés.