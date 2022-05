A l’issue du forum africain de l’efficacité énergétique et de la maîtrise de l’énergie, l’association des entrepreneurs d’Electricité en Guinée a signé une convention cadre avec la fédération nationale de l’électricité de l’électronique et des énergies renouvelables (FENELEC) ce jeudi 26 mai 2022

L’objectif de cette convention cadre vise non seulement à professionnaliser et moderniser le secteur de l’énergie guinéen mais également à accompagner les membres de l’AEEG sur la transformation énergétique et l’électrification rurale.

S’exprimant au nom de son ministère de tutelle, la Cheffe de cabinet du Ministère de l’énergie, de l’hydraulique et des hydrocarbures Nima Bah rassure de l’implication effective de son ministère quant aux différentes réalisations à venir, «En tant que Ministère de tutelle, j’affirme notre totale disponibilité à ne ménager aucun effort pour apporter notre appui à cette convention. Je vous informe déjà que des réflexions sont en cours. A savoir, la révision des conventions liant l’Etat aux entrepreneurs, la facilitation des partenariats avec des acteurs étrangers ainsi que la mise en place des mécanismes plus efficients pour rendre cette nouvelle dynamique plus profitable à notre nation.»

Ali El Harti président de la CAFELEC (Confédération africaine d’électricité), de la FENELEC n’as pas manquer d’exprimer les avantages qu’auront la Guinée avec cette convention cadre, «la première chose, c’est que la Guinée est très dynamique elle dispose aussi d’un potentiel énorme. La deuxième chose, est que nous nous sentons très bien en Guinée parce-que l’environnement est agréable pour faire des affaires. Troisièmement, la Guinée a un potentiel énergétique énorme. Donc, nous avons été sollicités par nos homologues guinéens pour échanger avec eux notre expérience réussie au Maroc. Je rappelle que le Maroc est électrifié aujourd’hui à 100% et cela a été fait à 100% par des entreprises marocaines. Donc, nous venons aujourd’hui échanger avec nos homologues guinéens de cette expérience, pour avancer vite, efficacement et de manière compétitive. Enfin, on dit que la Guinée est un scandale géologique, la Guinée regorge des potentialités agricoles. Pour nous, c’est important que nous soyons là pour accompagner la Guinée à aller chercher ces minerais et électrifier davantage le pays.»

«En signant cette convention, je pense que c’est une bonne occasion pour nos entreprises de renforcer leurs compétences. Il faut professionnaliser ce secteur parce qu’il est dangereux. EDG a besoin de bonnes collaborations, des promotions qui peuvent nous satisfaire par rapport à nos demandes et à nos marchés» a souhaité Laye Sékou Camara directeur général d’EDG avant de lancer un appel à l’endroit des entreprises guinéennes.

«Cherchez à vous professionnaliser davantage pour que nous évitons en Guinée ce qu’on a subi ces 10 dernières années. C’est-à-dire la réalisation de grands ouvrages sans la sous-traitance guinéenne. Il faut aussi s’intéresser à l’électricité de bâtiment en Guinée. Ce secteur est laissé pour compte aujourd’hui, nous avons des incendies partout à travers le pays.»

Pour finir, Mamady Kakoro secrétaire général de l’association des Entrepreneurs d’Électricité en Guinée (AEEG) réitère sa volonté de mettre l’accent sur l’électrification rurale du pays où l’expérience marocaine n’est plus à présenter.

«Aujourd’hui la Guinée a un faible taux d’électrification rurale, nous acteurs de l’AEEG souhaitons participer massivement à ce projet d’électrification rurale afin d’atteindre le modèle marocain aujourd’hui qui a électrifié 100% de son territoire. Notre association se met à la disposition de l’EDG, du Ministère afin de palier à ce problème.»