Après les avocats des anciens ministres Oyé Guilavogui et Dr Mohamed Diané c’était le tour des avocats de Kassory Fofana de plaider devant la chambre de contrôle de l’instruction, pour la mise en liberté de leur client, suite à l’appel interjeté par le procureur spécial Aly Touré.

Le face à face entre le parquet spécial et les avocats de Kassory Fofana devant la chambre de l’instruction a eu lieu ce vendredi 27 mai. A cette occasion, le parquet a démontré le bien-fondé de son opposition à la décision de libérer l’ancien premier ministre moyennant le paiement de 20 milliards de francs guinéens. Me Djibril Kouyaté et compagnie à leur tour, ont plaidé en faveur de cette décision.

À l’issue des débats, la chambre a renvoyé cette affaire au mardi 31 mai 2022, pour verdict ç être rendu. En attendant, Kassory Fofana et ses collaborateurs resteront en prison.