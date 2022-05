Face aux interprétations faites par l’opinion sur l’immersion des membres du gouvernement à l’intérieur du pays, le président de la transition a tenu à apporter une précision.

Au cours du Conseil des ministres ce jeudi 26 mai, Colonel Mamadi Doumbouya a fait savoir que le gouvernement n’est pas dans une campagne électorale oupolitique, contrairement à ce qui se dit dans la cité.

C’est pourquoi, le président ainsisté sur la nécessité pour le gouvernement de faire la bonne communication pour la population avant de rappeler qu’aucun ministre n’est dans le gouvernement pour représenter une région.

MESSAGE DE SON EXCELLENCE MONSIEUR LE PRESIDENT DE LA TRANSITION.

son Excellence Monsieur le Président du CNRD, Président de la Transition, Chef de l’Etat, Chef Suprême des Armées, le Colonel Mamadi DOUMBOUYA, a porté principalement son message sur quatre points :

1- Les objectifs assignés aux Ministres dans le cadre de l’immersion dans les quatre régions naturelles :

Au titre du premier point, le Président de la Transition a insisté sur les objectifs attendus des membres du gouvernement dans le cadre de cette immersion à l’intérieur du pays. Le Chef de l’État a expliqué qu’il s’agit dans cette mission, de toucher du doigt les réalités socio-économiques du pays, ensuite, manifester la réelle et effective proximité avec les populations à la base, et enfin apporter des solutions idoines et visibles aux problèmes de nos concitoyens.

A cette occasion, il a mis l’accent sur la bonne communication gouvernementale. Abstenez-vous des propos et actes de nature à alimenter les clivages. Expliquez bien les choses sans déformer ou promettre.

Vous devez également avoir à l’esprit que personne n’est ambassadeur ou représentant d’une région dans le gouvernement. Le gouvernement n’est pas dans une campagne électorale ou politique.