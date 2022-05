Alphonse Charles Wright a signalé ce vendredi, que l’autorisation de sortie du pays accordée à l’ancien président Alpha Condé ne vient pas du CNRD. Il a précisé que c’est plutôt lui, en sa qualité du procureur général, près la Cour d’appel de Conakry.

«J’ai entendu les gens aller vite en besogne, qu’on a soupçonné l’immixtion du CNRD dans les affaires judiciaires. Je le dis haut et fort dans ce pays, la désinformation est devenue une substance nourricière. Cette décision du CNRD est intervenue qu’après que moi en tant que procureur général ait donné des instructions aux procureurs d’instance, au regard des éléments que nous avons. Il faut que cela repose sur des éléments objectivement vérifiables. Les questions de santé sont liées à des questions d’intimité de la personne. On ne peut pas exposer sur la place publique certains éléments qui n’ont rien à voir avec la procédure. Cette décision ne vient pas du CNRD. Le CNRD n’a rien à voir avec l’organe judiciaire. Cependant, c’est un ancien chef d’État, la responsabilité de sa sécurité incombe aujourd’hui à M. le président de la république qui est garant de la Guinée sur le plan national et international. Au début de mes activités, je communiquais beaucoup, mais on se plaignait que j’en faisais de trop, mais depuis que j’ai arrêté de communiquer, la rumeur a repris», a-t-il déclaré.

Face aux multiples rumeurs, le patron du parquet général coupe court et édifie les Guinéens et la communauté internationale sur la sortie de l’ancien président de la République, Alpha Condé:

«Voyez-vous ce que le silence a fait ? Ça a été l’occasion pour que tout le monde raconte du n’importe quoi…On raconte depuis quelques que c’est le CNRD qui est à la base du départ de l’ancien président. C’est moi qui ai donné des instructions. Mais bien avant, il a été question d’examiner les dossiers des médecins… (Il y a eu des procédures où les droits humains ont été respectés, Ndlr) Je tiens à rappeler que cette décision ne vient pas du CNRD. C’est un ancien chef de l’Etat qui est sous la responsabilité du CNRD…Nous sommes en contact permanent avec les autorités médicales, nous n’avons pas besoin de mettre à nu ce qui se dit entre autorités judiciaires et médicales. Je ne voudrais pas qu’on communique autour d’une situation qui est claire. Lorsqu’il y a eu la nécessité de la dignité de cet homme, ne serait-ce que pour sa santé…il faut prendre la responsabilité», a dit Alphonse Charles Wright.