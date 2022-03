L’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) a emboîté le pas de la CEDEAO, pour donner à son tour un ultimatum à la junte militaire guinéenne. C’est le vice-président du parti Kalémodou Yansané qui a annoncé la reprise des manifestations dès la fin du mois saint du ramadan si les revendications de son parti ne sont pas satisfaites, ce samedi 26 mars 2022, lors de l’assemblée générale hebdomadaire du parti.

À l’entame de son allocution, Kalémodou Yansané a tenu à rappeler que son parti n’est pas un parti de l’opposition et il ne veut pas que l’UFDG soit considéré comme tel.

« On n’est pas opposé au CNRD, nous ne voulons pas être affichés comme un parti d’opposition devant la réconciliation. Nous sommes demandeurs de dialogue. Nous sommes demandeurs de réconciliation. D’un dialogue structuré, pas la « mamaya ». Une réconciliation fondée sur la vérité, fondée sur la justice, fondée sur le pardon et surtout sur la garantie de non récidive. Il faut que ceci soit clair… Nous sommes d’accord pour la réconciliation, d’accord pour le dialogue, mais nous ne sommes pas d’accord sur la forme qui s’assimile à la »mamaya ».

Kalémodou Yansané estime que l’UFDG et ses militants seront obligés d’assumer leur sort si la junte ne prend pas en compte leur revendication. « On n’a pas le choix… Nous sommes obligés de défendre notre cause. C’est la seule chose qui nous reste », a-t-il déclaré.

« Nous donnons le congé du mois du ramadan pour que des décisions véritables qui sont prises par le parti soient évaluées. On ne peut pas dans ce contexte actuel éviter les manifestations pacifiques. C’est la seule chose qui nous reste et la loi nous l’autorise. C’est le seul recours, les manifestations pacifiques. (…) Nous espérons qu’il va tenir compte des sept mois écoulés pour enfin revenir au dialogue avec la classe politique pour que toutes les questions soient sur table et qu’on discute en guinéens. Si rien n’est fait, évidemment, on n’a pas d’autres recours. La seule chose qui nous reste, c’est de dire non », annonce -t-il enfin tout en invitant ses militants à rester mobilisés.