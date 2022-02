Jean Claude Kassi Brou, président de la commission de la CEDEAO et Mahamat Nadif Saleh, représentant spécial du secrétaire général de l’ONU en Afrique de l’Ouest et au Sahel, conduisent une mission qui est arrivée à Conakry ce dimanche 27 février, dans l’après-midi.

«Nous sommes là dans le cadre d’une mission de la CEDEAO et des Nations Unies pour rencontrer les autorités guinéennes pour faire le point de la situation. Un certain nombre d’actions ont été menées et nous allons échanger avec les autorités pour voir un peu, où est-ce que nous en sommes. La mission du côté de la CEDEAO verra la participation du président du conseil des ministres de la CEDEAO, le ministre des affaires étrangères du Ghana qui sera là également. Avec les Nations Unies, nous allons comme nous l’avons fait la dernière fois, avoir des entretiens et puis comme je l’ai dit, faire un peu le point», a confié à la presse, Jean Claude Kassi.

La présence de ces émissaires s’inscrit dans le but de continuer les échanges qu’ils ont [toujours eus] avec les autorités de la transition.

«Comme l’a dît le président de la Commission vient de le dire, un certain nombre de choses sont accomplies. Les Nations-Unies viennent toujours en appui à la sous-région, notamment la CEDEAO. Et donc, nous avons estimé que cette mission conjointe vient à point nommé, faire le point. Et nous osons croire qu’on partira comme toujours avec des impressions qui vont nous permettre d’aller de l’avant», a ajouté Mahamat Nadif Saleh, sous-representant du Secrétaire Général des Nations Unies.

«Mes frères de la CEDEAO et des nations comme ils connaissent très bien la Guinée, ils sont arrivés dans le cadre de ces échanges avec les autorités de la transition. Je suis très heureux de leur dire bienvenue à la maison au nom du président de la transition. Ici ils sont chez. Nous sommes ici en frères. Et, ils l’ont toujours montré», a laissé entendre le ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale, de l’intégration africaine et des guinéens de l’étranger.

Morissanda Kouyaté a souligné que la Guinée, dans sa transition, reste est prêt à collaborer avec les institutions sous-régionale, régionales et internationales.

«Nous rendons la main à la CEDEAO, à l’Union Africaine et aux Nations-Unies pour que ça soit la dernière transition en Guinée. Donc on compte sur leur appui, leur aide tout en leur souhaitant une fois encore la bienvenue en Guinée.»